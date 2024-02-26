Парламент Венгрии избрал председателя конституционного суда президентом

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока, который до последнего времени возглавлял Конституционный суд. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении уточнили, что избрание нового президента состоялось в первый день весенней сессии. 67-летнего Шуйока выдвинула коалиция правящих партий «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их партнеры — христианские демократы, которые занимают в парламенте 135 мест из 199. В момент голосования все проправительственные депутаты поддержали Шуйока, что обеспечило ему победу в первом туре.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о поздравлении от российского лидера Владимира Путина новому президенту Венгрии.

До этого депутаты Венгрии единогласно приняли отставку президент страны Каталин Новак. Она сложила полномочия после критики принятого решения о помиловании заключенного, пытавшегося замять скандал с преступлениями в детском доме.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.