Трамп обжаловал решение суда о мошенничестве с активами Trump Organization

Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение суда по делу о мошенничестве, согласно которому ему предстоит выплатить $454 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

В Верховный суд штата Нью-Йорк подана апелляция на решение судьи Артура Энгорона от 22 февраля 2024 года.

24 февраля сообщалось, что суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выплатить $454 млн по гражданскому делу о мошенничестве.

Экс-президент был признан виновным по делу о махинациях с оценкой активов компании Trump Organization.

25 февраля Трамп одержал убедительную победу на праймериз в Южной Каролине.

В тот же день он пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США.

Ранее Трамп допустил, что Байден не дотянет до президентских выборов.