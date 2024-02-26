Эксперт объяснил, почему Дания закрыла расследование подрыва «Северных потоков»

Дания отказалась от дальнейшего самостоятельного расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», так как испугалась последствий, считает военный политолог, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По этой же причине расследовать дело отказалась Швеция, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

«А кто не испугался? Вы можете найти такую страну, которая не испугалась? Дания поступила точно так же, как Швеция. А Швеция поступила точно так же, как дана команда из Вашингтона, все боятся Вашингтон, у них подобранные элиты, они передадут, и Швеция передала, и Дания, передадут все Германии», — заявил Кошкин.

В конечном итоге все могут списать на канцлера ФРГ Олафа Шольца, но это случится только после его ухода с поста, считает политолог. Новый канцлер, по его мнению, может что-то «намутить» в этом деле.

«Пока не ослабнет хватка США за горло европейских государств, никаких результатов по расследованию не будет», — заключил эксперт.

Напомним, правоохранительные органы Дании прекращение расследования объяснили тем, что у них нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин назвал это решение ожидаемым, а также заявил, что расследование Дании все равно «не могло быть объективным и беспристрастным.

В Совфеде ранее высмеяли решение Дании закрыть следствие по «Северным потокам».