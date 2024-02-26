Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве обсудил с замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном ситуацию на Украине. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсужден ряд «горячих» тем, включая украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове», — уточнили в министерстве.

В сообщении обратили внимание, что состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности с учетом активных попыток Запада создать новые «узкоблоковые военно-политические конструкции».

В ходе переговоров стороны подтвердили стремление к наращиванию двустороннего взаимодействия в БРИКС, где Россия будет председательствовать в 2024 году.

До этого министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что государства Запада не единственные, кто предлагает планы по мирному урегулированию конфликта на Украине, подобные инициативы есть и у стран БРИКС. Он обратил внимание, что среди мирных планов, известных общественности, есть инициатива Китая.

Ранее в КНДР сочли учения Южной Кореи и США «бесполезной бравадой».