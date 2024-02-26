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В Германии отреагировали на слежку дрона за Бербок на Украине

В МИД ФРГ не стали комментировать информацию о слежке дрона за Бербок на Украине

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Annegret Hilse/AP

В правительстве Германии отказались комментировать и давать оценку инциденту, когда колонну, в которой глава МИД Анналена Бербок передвигалась по Украине, якобы преследовал «российский дрон». Об этом пишет Tagesschau.

На вопрос о том, следует ли понимать движение якобы российского БПЛА над колонной, где передвигалась Бербок как недружественный акт со стороны Москвы, спикер МИД Кристофер Бургер заявил, что «не занимается спекуляциями».

Представитель МИД также не стал отвечать на вопрос о том, была ли российская сторона проинформирована о визите Анналены Бербок на Украину.

До этого газета Bild писала, что по дороге на опреснительную станцию к кортежу министра приблизился разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На смартфонах членов делегации сработал тревожный сигнал. После этого водители попытались найти пути, чтобы избежать дрона, но тот продолжал следовать за колонной.

Отмечается, что через какое-то время дрон изменил курс, но визит на станцию было решено отменить.

Ранее Бербок во время посещения Одессы была вынуждена почти 20 минут провести в укрытии из-за звучащего сигнала воздушной тревоги.

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