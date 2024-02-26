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В Польше рассказали о большой проблеме Запада

Польский генерал Полько: Запад не может объединить мир против России

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский генерал Роман Полько заявил, что Запад не способен объединить под своей эгидой мировое сообщество для противодействия России и продвижения своей позиции относительно украинского кризиса. Слова генерала приводит агентство ТАСС.

«Западу не удается объединить членов международных организаций, ООН в единый фронт», — подчеркнул он.

Полько при этом признал, что Россия эффективным образом использует свою дипломатию для защиты своей позиции касательно Украины. Отдельно он отметил дипломатическую работу Москвы в латиноамериканском регионе, вспомнив недавний визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бразилию.

До этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия умело и грамотно ведет финансовую войну против Запада, концепция BRICS направлена против США.

Ранее в конгрессе США заявили, что до крупного отступления Украины осталось несколько недель.

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