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В конгрессе США заявили, что до крупного отступления Украины осталось несколько недель

The Hill: сенаторы призвали поддержать урезанный законопроект о помощи Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

В конгрессе США полагают, что Украине осталось несколько недель до крупного отступления, в связи с чем раздаются призывы поддержать «урезанную» версию законопроекта об иностранной помощи и охране границ Соединенных Штатов. Об этом пишет The Hill.

«Украина находится в нескольких неделях от того, чтобы уступить значительные позиции, и мы не можем позволить России победить», — сказал один из инициаторов альтернативного законопроекта сенатор-республиканец Брайан Фитцпатрик.

The Hill напоминает, что двухпартийный законопроект сената, который включал значительные реформы в области безопасности границ и помощь Украине, Израилю и Тайваню, застрял в палате представителей, а ведущие демократы теперь подают петицию об увольнении спикера Майка Джонсона, чтобы вынести вопрос на голосование без его помощи.

«Урезанный» законопроект предусматривает выделение Министерству обороны США $66,32 млрд. Они будут включать около $47 млрд для Украины, $10 млрд для Израиля, $5 млрд для Индо-Тихоокеанского региона и $2 млрд на поддержку операций США на Ближнем Востоке. В документе есть и положения о защите границы с Мексикой.

Конгрессмены заявили, что планируют обширный процесс внесения поправок, чтобы стороны могли прийти к компромиссу.

20 февраля в США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине.

25 февраля сообщалось, что большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине.

Ранее в Пентагоне назвали последствия отказа от дальнейшей помощи Украине.

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