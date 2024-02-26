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Северная Корея не будет иметь дел со «слабой Украиной»

В Северной Корее прокомментировали слова о готовности Украины воевать с КНДР

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KCNA/Reuters

Северная Корея является мировой ядерной державой, которая не будет иметь дел со слабой Украиной. Такое мнение выразил политический обозреватель Ро Чжу Хён, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Поводом для этого отзыва стали ранее сделанные заявления депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в которых он заявил о готовности Украины вместе с США воевать с Ираном, Китаем или КНДР.

«Не знаю, насколько он [Гончаренко] понимает нынешнюю обстановку и предполагает последствия [своих заявлений], но его бессмысленное суждение и грубое предложение участия в войне, поражающие даже своего хозяина, нельзя оценить иначе, как апогей невежества и смехотворности», — написал Ро Чжу Хён.

Кроме того, он выразил мнение, что «клика Зеленского решила стать пушечным мясом США даже в чужих странах в целях поддержания остатка своей политической жизни».

В той же статье Ро Чжу Хён раскритиковал введенные против России новые санкции США, заявив, что такая политика наносит больший ущерб странам Запада, которые потеряли из-за нее $1,5 трлн.

23 февраля депутат Верховной Рады Гончаренко заявил, что украинцы «готовы стоять с США плечом к плечу» и воевать на стороне США с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Ранее Госдеп США увидел нарушение санкций в подарке Путина Ким Чен Ыну.

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