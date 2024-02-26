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Философ о действиях России: «мы воюем на Украине не с украинцами»

Философ Дугин: Россия ведет борьбу с однополярным миром

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Shutterstock

Россия, проводя спецоперацию на Украине, борется не с украинцами, а против однополярного мира. Таким мнением в ходе Форума многополярности в Москве поделился философ Александр Дугин, передает Tsargrad.tv.

«Мы воюем на Украине не с украинцами, но с однополярным миром. <...> Однополярный мир — это победа либерализма, который стал единственной идеологией. Но многополярность — это возражение западу. Запад — это провинция наряду с другими. Лишь одна из цивилизаций, лишь один из полюсов многополярного мира», — сказал он.

По словам эксперта, против западной идеологии также выступают Китай, Индия, исламский мир, Африка и Латинская Америка. Дугин подчеркнул, что победа России поможет показать, что «Западу можно сказать «нет».

Политический обозреватель Андрей Перла до этого говорил, что действия Запада привели к консолидации политиков, экспертов и лидеров общественного мнения, придерживающихся прорусских взглядов, а также сделали возможным организацию Форума многополярности. По его мнению, то, что Россию сделали «главным врагом» США и Европы, позволило превратить ее в центр притяжения для тех стран, которых не устраивают западные взгляды.

Ранее в США высказались о войне России с Западом.

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