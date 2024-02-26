В США заявили, что страны ЕС готовы принимать крайние меры ради боеспособности Украины

Европейские страны показали, что готовы идти на крайние меры ради поддержания боеспособности Украины. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

«Страны Европы продемонстрировали готовность принимать все более крайние меры для поддержания боеспособности Украины, примером чему может служить решение правительства Дании менее чем за неделю до заявления сенатора [США от Огайо Джеймса Дэвида] Вэнса о предоставлении украинской армии всех своих артиллерийских запасов в качестве помощи, что оставило страну вообще без артиллерии», — говорится в статье.

В материале MWM также приводятся данные из доклада генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, согласно которым, транспортные средства и ракетные системы, поставленные Украине, были взяты из собственных запасов армии США «без ограничений». Сторч предупредил, что если такая практика продолжится, Минобороны США придется выбирать между готовностью украинской армии или американской.

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