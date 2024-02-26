В Минске призвали страны ЕАЭС действовать сообща против новых угроз

Страны ЕАЭС должны сообща действовать против экономических вызовов и угроз, которым подвергаются в первую очередь Минск и Москва. Такое мнение выразил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, сообщается в Telegram-канале белорусского кабмина.

На встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым Головченко заявил, что странам ЕАЭС следует «выступать единым фронтом в отношении тех вызовов и угроз, с которыми сталкиваются сегодня наши государства».

Подчеркнув, что ЕАЭС – экономический союз, премьер Белоруссии отметил, что «экономика сейчас находится на передовых позициях с точки зрения ударов, угроз, которым подвергаются (…) в первую очередь Российская Федерация и Республика Беларусь».

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