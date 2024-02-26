Россия умело и грамотно ведет финансовую войну против Запада, концепция BRICS направлена против США. Об этом сообщил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице с соцсети X (бывшая Twitter).

«В то время как мы пытаемся нанести ущерб России санкциями, они умело ведут финансовую войну против Запада. Вся концепция BRICS разработана для того, чтобы вывести всех, кто хочет выйти из-под контроля Соединенных Штатов, а сейчас это очень много людей», — сообщил Макгрегор.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции, которые на прошлой неделе ввели США и страны — члены Европейского союза (ЕС), не включили в себя ничего принципиально нового. При этом российская экономика продемонстрировала свою устойчивость, адаптировалась к текущей ситуации и сейчас продолжает развиваться. Пресс-секретарь Кремля обратил внимание, что этот факт признала даже администрация США.

25 февраля помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика РФ остается устойчивой на фоне санкций. В связи с этим он призвал продолжить борьбу с Москвой и указал на необходимость Вашингтону «быть неумолимым» в этом вопросе.

Ранее в КНДР оценили влияние американских санкций на экономику РФ.