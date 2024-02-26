Санкции США не смогли подорвать российскую экономику, которая продолжает развиваться благодаря научному потенциалу и природным ресурсам страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статью международного обозревателя Но Чжу Хена, которую распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По мнению автора публикации, санкционное давление со стороны западных государств не заставит Москву пересмотреть свой внешнеполитический курс. С момента начала боевых действий Вашингтон ввел уже несколько тысяч антироссийских рестрикций, при этом в объявленном недавно пакете санкций фактически не было ничего нового.

«Но можно понять, что нисколько не изменилось внутреннее желание США нанести России стратегическое поражение, размахивая гниющей санкционной дубиной в то время, когда марионеточная клика [президента Украины Владимира] Зеленского слаба и испытывает нехватку [снарядов] на поле боя», — подчеркнул журналист.

Он добавил, что даже в таких условиях экономика РФ продолжает укрепляться по многим направлениям. Санкции не возымели эффекта, так как страна обладает огромными природными ресурсами и имеет собственный научно-технический потенциал.

«В западных же странах жизнь простых граждан испытала удар, разрыв экономических связей с РФ обошелся в $1,5 трлн ущерба», — добавил Но Чжу Хен.

Обозреватель обратил внимание, что Вашингтон ввел против Москвы крупнейшие санкции за всю историю. Но подобное не сможет заставить российские власти и войска отказаться от «сопротивления империализму», резюмировал автор материала.

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