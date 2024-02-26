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В России заявили о консолидации политиков на фоне действий Запада

Обозреватель Перла: политики в России консолидировались на фоне действий Запада

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Действия Запада привели к консолидации политиков, экспертов и лидеров общественного мнения, придерживающихся прорусских взглядов, а также сделали возможным организацию Форума многополярности в Москве. Об этом Tsargrad.tv рассказал политический обозреватель Андрей Перла.

«Отчаянное желание сохранить и зацементировать однополярный мир привело к невиданной мощи движения за многополярность. Требование распространить на весь мир «порядок, основанный на правилах», придуманных на Западе для Запада, вызвало к жизни требования справедливости и равноправия различных государств, центров силы и, наконец, цивилизаций», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, то, что Россию сделали «главным врагом» США и Европы, позволило превратить ее в центр притяжения для тех стран, которых не устраивают западные взгляды.

26 и 27 февраля в Москве проходят Форум многополярности и Второй конгресс Международного движения русофилов.

Президент России Владимир Путин до этого назвал себя единственным гарантом свободы на фоне диктатуры, когда его выступление прервала модератор форума Агентства стратегических инициатив, гендиректор агентства Светлана Чупшева.

Ранее на выставке «Россия» оценили изменения системы среднего профобразования.

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