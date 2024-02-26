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Генсек ООН объявил о новой программе организации

Генсек ООН Гутерриш объявил о запуске программы по защите прав человека

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Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь ООН объявил о запуске программы по вопросам защиты прав человека, инициатива будет направлена на ее повсеместное соблюдение государствами-членами. Об этом он заявил в ходе выступления на открытии 55-й сессии Совета ООН по правам человека, слова генсека ООН приводит ТАСС.

«Страны в первую очередь несут ответственность за защиту и обеспечение прав человека… Я запускаю общесистемную программу по вопросу защиты (прав человека. – Прим. ред.) совместно с верховным комиссаром по правам человека», — сообщил Гутерриш.

По словам генсека ООН, новая инициатива, среди прочего, подразумевает «полный запрет» на летальное автономное оружие, которое может причинить вред людям без участия человека.

До этого Южно-Африканская Республика (ЮАР) в Международном суде ООН заявила, что действия Израиля в секторе Газа являются апартеидом.

Ранее в МИД РФ обвинили США в жестоком отношении к людям.

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