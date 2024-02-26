Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Франция захотела скрыть впечатление о развале на Украине

France 24: ЕС планирует опровергнуть мысль, что на Украине все разваливается

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Евросоюз планирует провести во Франции конференцию по военной помощи Украине, так как ему нужно опровергнуть мысль, «что дела на Украине разваливаются». Об этом сообщает агентство France 24, ссылаясь на источники.

«Встреча должна опровергнуть впечатление о том, что дела разваливаются после неудач Украины на поле боя. Даже если не будет объявления о новой помощи, участники будут изучать способы делать дела лучше и решительнее», — сказал источник.

В публикации также говорится, что это необходимо для президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство считает, что французский лидер видит себя «европейским защитником дела Украины» на фоне опасений Европейского союза по поводу помощи со стороны США. Также Макрон хочет затронуть на встрече проблему большей стратегической автономии Евросоюза в международных делах.

До этого французский полковник в отставке Пэр де Жонг заявлял, что у Украины нет морального права и оснований винить западные страны в проигрыше на поле боя.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами