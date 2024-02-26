Евросоюз планирует провести во Франции конференцию по военной помощи Украине, так как ему нужно опровергнуть мысль, «что дела на Украине разваливаются». Об этом сообщает агентство France 24, ссылаясь на источники.

«Встреча должна опровергнуть впечатление о том, что дела разваливаются после неудач Украины на поле боя. Даже если не будет объявления о новой помощи, участники будут изучать способы делать дела лучше и решительнее», — сказал источник.

В публикации также говорится, что это необходимо для президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство считает, что французский лидер видит себя «европейским защитником дела Украины» на фоне опасений Европейского союза по поводу помощи со стороны США. Также Макрон хочет затронуть на встрече проблему большей стратегической автономии Евросоюза в международных делах.

До этого французский полковник в отставке Пэр де Жонг заявлял, что у Украины нет морального права и оснований винить западные страны в проигрыше на поле боя.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.