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В КНР рассказали, почему Пекин выступает против санкций США в отношении китайских компаний

Китай выступает против санкций США в отношении китайских компаний из-за РФ

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Mark Schiefelbein/AP

Китай выступает против американских санкций в отношении китайских компаний по причинам, связанным с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство торговли Китая.

«Китай примет необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских предприятий», — говорится в сообщении.

До этого китаист Николай Вавилов говорил, что даже если ведущие банки Китая будут вынуждены подчиниться США и отказаться от сотрудничества с Россией, это не сильно отразится на общей ситуации.

В конгрессе США не исключили возможность введения санкций против бизнесменов КНР за помощь России с поставками товаров, необходимых для проведения СВО на Украине. Об этом член Палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли сообщил телеканалу CNBC.

По его словам, введение ограничений начало обсуждаться после того, как подобные планы анонсировал ЕС.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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