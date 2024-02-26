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Guardian предупредила Зеленского о трудностях в связи с СВО

Guardian: третий год СВО может стать для Зеленского самым трудным

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Ints Kalnins/Reuters

Третий год российской специальной операции на Украине может стать для президента Владимира Зеленского самым трудным. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Авторы статьи отмечают, что в ближайшие месяцы перед Зеленским встанет незавидная задача, поскольку украинцы устали от вооруженного конфликта, а международная поддержка «раскалывается», что приводит к критической нехватке боеприпасов на поле боя.

В то же время большинство украинских граждан не желают мириться с идеей мирного соглашения, учитывая, что механизмов принудить Россию соблюдать его будет немного, и есть риск просто предоставить российским силам время на пополнение своих запасов и нового удара по украинской территории, продолжили журналисты.

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что ВСУ за два года потеряли 31 тысячу украинских военных. Сомнения относительно этих цифр высказала американская газета The New York Times. Еще летом 2023 года издание сообщало, что украинская сторона лишилась около 70 тысяч человек. Подробнее о заявлениях Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план.

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