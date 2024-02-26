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В Китае заявили, что сотрудничество КНР и России не подвержено чужому влиянию

МИД Китая: сотрудничество КНР и России не подвержено влиянию других стран

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Экономическое сотрудничество России и Китая не подвержено влиянию других государств. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя санкции США, которые были введены в отношении китайских предприятий под предлогом связей с РФ.

«Китай решительно выступает против введения незаконных односторонних санкций в отношении китайских компаний и примет необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов предприятий страны», — отметила дипломат.

До этого китаист Николай Вавилов заявлял, что даже если ведущие банки Китая будут вынуждены подчиниться США и отказаться от сотрудничества с Россией, это не сильно отразится на общей ситуации. По его мнению, в этом случае банки чуть поменьше получат от руководства КНР другие инструкции и продолжат развивать взаимодействие, выгодное обеим сторонам.

Китайские компании попали в санкционный список США и впервые – в новый пакет санкций ЕС. Помимо КНР, рестрикции затронули компании еще из шести стран, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее КНР обвинила Вашингтон в запугивании китайских компаний.

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