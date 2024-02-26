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Премьер Йемена встретится в Москве со спикерами Госдумы и Совфеда

Посольство: премьер Йемена бен Мубарак встретится с Володиным и Матвиенко

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Michael Sohn/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибудет в Москву вечером 26 февраля. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Йемена в РФ.

Отмечается, что премьер рассчитывает в ближайшие дни встретиться со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Состоится ли встреча с российским премьером Михаилом Мишустиным, пока не известно.

Агентство Saba сообщало, что бен Мубарак намерен обсудить с руководством России вопросы двухсторонних отношений, ситуацию на Ближнем Востоке, а также роль РФ в содействии установлению безопасности и мира в Йемене. Премьер прибыл в Москву по приглашению российской стороны.

Ахмед Авад бен Мубарак был выбран премьер-министром йеменского правительства 5 февраля, сохранив за собой пост главы МИД, который он занимает с конца 2020 года. Это его первый визит в иностранное государство в должности премьер-министра Йемена.

До этого сообщалось, что делегация Государственной думы Российской Федерации во главе с председателем нижней палаты Володиным прибыла в Саудовскую Аравию.

Ранее хуситы предупредили, что Британия и США пожалеют о нападении на Йемен.

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