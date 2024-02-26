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Высокопоставленный сотрудник Капитолия попал под следствие из-за помощи ВСУ

NYT: сотрудник сената США Паркер попал под следствие из-за поддержки Украины

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J. Scott Applewhite/AP

Старший советник комиссии сената США по безопасности и сотрудничеству в Европе Кайл Паркер оказался под следствием из-за помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что высокопоставленный чиновник попал под следствие конгресса США в связи с его частыми поездками в зону боевых действий. При этом во время визитов он предоставил украинским солдатам снайперское снаряжение на общую сумму $30 тыс., о чем свидетельствуют попавшие в распоряжение журналистов документы.

«В конфиденциальном отчете директора и главного юрисконсульта комиссии <...> говорится, что передача оборудования может сделать Кайла Паркера незарегистрированным иностранным агентом», — подчеркивается в публикации.

Более того, в докладе приведены подробности о поездках советника на линию соприкосновения. В том числе авторы документа обратили внимание, что чиновник находился на поле боя в камуфляже и использовал знаки отличия ВСУ.

Журналисты добавили, что член палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон после появления новостей о начале следствия призвал уволить Кайла Паркера. По его мнению, дальнейшая работа советника в парламенте может угрожать национальной безопасности страны и создать проблемы при оказании помощи Украине.

Ранее в министерстве обороны США раскрыли количество уголовных дел, возбужденных из-за нарушений при предоставлении помощи Украине.

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