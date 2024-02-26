Соперник Трампа за выдвижение на выборах лишился финансирования

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая является одним из кандидатов на выдвижение на президентских выборах от Республиканской партии, лишилась финансовой поддержки со стороны организации «Американцы за процветание». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на предоставленную журналистам служебную записку.

В материале отмечается, что организация решила прекратить финансирование после поражения Хейли на праймериз в штате Южная Каролина. При этом изначально политик рассчитывала на победу в рамках предварительного голосования, так как в прошлом дважды становилась губернатором упомянутого штата.

«Учитывая предстоящие проблемы в основных штатах, мы не считает, что какая-либо внешняя группа может существенно повлиять на расширение ее (Хейли. — «Газета.Ru) пути к победе», — прокомментировала старший советник «Американцев за процветание» Эмили Зайдель.

По данным издания, другой кандидат на выдвижение — экс-президента США Дональд Трамп — после победы на праймериз получил возможность к середине марта собрать необходимое количество делегатов для назначения представителем Республиканской партии на выборах.

24 февраля в штате Южная Каролина состоялись праймериз Республиканской партии, по результатам которых экс-хозяин Белого дома набрал 59,8% голосов. Его единственный оставшийся соперник в лице Хейли, в свою очередь, получила 39,5% голосов. Данные были опубликованы после обработки 99% бюллетеней.

Ранее Демократическая партия пригрозила объявить Трампу импичмент в случае его победы на президентских выборах.