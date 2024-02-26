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В России оценили сообщение о планах НАТО напасть на Калининград в случае конфликта

Политолог Волох: слухи о возможных попытках НАТО напасть на Калининград – абсурд

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Pixabay

Калининградская область – это стратегический субъект России, и предположения о том, что в случае военного конфликта НАТО нападет на этот регион – абсурдны, считает профессор российского Государственного университета управления, доктор политических наук Владимир Волох. Такой шаг привел бы к серьезным последствиям, так как Россия не оставит его без ответа, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«Это полный абсурд — говорить, что НАТО попытается напасть на Калининград. Конечно, НАТО прекрасно понимает, что это просто заявление, голословные заявления, рассчитанные на дешевый пиар — якобы какая-то сила еще есть у НАТО», — считает политолог.

Он добавил, что для защиты российского эксклава есть все необходимые средства, в том числе Балтийский флот и сухопутные войска. В НАТО, по мнению Волоха, это понимают, поэтому не предпримут подобных попыток. Сообщения в СМИ об этом профессор назвал «пустыми разговорами».

Напомним, газета Asia Times на днях написала, что якобы в случае прямого военного конфликта НАТО может попытаться атаковать Калининград, чтобы закрыть стратегический анклав России.

Ранее британский экс-премьер Борис Джонсон допустил нападение России на НАТО.

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