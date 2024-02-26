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В МИД Украины назвали способ пережить период «снарядного голода»

Кулеба призвал западные страны купить снаряды для Украины в третьих странах

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Tobias Hase/Global Look Press

Украина может преодолеть «снарядный голод», если ее партнеры будут закупать боеприпасы в третьих странах. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА Новости.

По его словам, украинская армия ощутила нехватку боеприпасов из-за того, что союзники Киева не начали вовремя наращивать их производство. Обеспечение ВСУ снарядами является темой номер один, подчеркнул он.

В настоящее время этим вопросом занимаются МИД, Минобороны, спецслужбы и президент Украины, рассказал министр иностранных дел страны.

«Есть решение, где взять снаряды. Сейчас — в третьих странах. Партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать Украине», — считает Кулеба.

Глава украинского МИДа также призвал западные страны передать его стране снаряды, которые они планируют продавать.

До этого в Германии сообщили об отчаянных поисках боеприпасов для Украины по всему миру.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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