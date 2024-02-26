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Ректор РАНХиГС предложил внедрить в России меритократию

Ректор РАНХиГС Комиссаров предложил внедрить в России меритократию

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Ректор российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Алексей Комиссаров предложил внедрить в России меритократию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Меритократия <...> это принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям талантов, компетенций, знаний, а не, например, по рождению или каким-то другим показателям. Мне кажется, это очень важный принцип», — пояснил Комиссаров.

Он добавил, что у меритократии есть критики, которые указывают на трудности в оценке талантов людей, но демократию тоже критикуют, в результате в западных странах к власти иногда приходят «популисты и не самые достойные люди».

До этого пресс-служба конкурса «Лидеры России» сообщала, что победителями юбилейного сезона конкурса стали 102 управленца из 31 региона России, а также Бельгии и Сербии.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.

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