Ректор РАНХиГС предложил внедрить в России меритократию

Ректор российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Алексей Комиссаров предложил внедрить в России меритократию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Меритократия <...> это принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям талантов, компетенций, знаний, а не, например, по рождению или каким-то другим показателям. Мне кажется, это очень важный принцип», — пояснил Комиссаров.

Он добавил, что у меритократии есть критики, которые указывают на трудности в оценке талантов людей, но демократию тоже критикуют, в результате в западных странах к власти иногда приходят «популисты и не самые достойные люди».

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