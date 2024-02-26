Южная Корея усилит экспортный контроль в отношении России и Белоруссии

Южная Корея планирует ужесточить контроль за экспортом товаров, которые были внесены в список запрещенных для поставок в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает информационное агентство «Ренхап».

По заявлению министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, ведомство усилит меры по контролю за экспортом в связи с увеличивающимся числом попыток обойти контроль и увеличением поставок через обходные пути.

Власти страны намерены активно информировать экспортеров о новом списке товаров, подлежащих контролю, чтобы предотвратить незаконный экспорт.

На прошлой неделе в список запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию было добавлено 682 наименования товаров, которые имеют военное применение или потенциально могут быть использованы в военных целях. Таким образом, общее количество позиций в списке выросло до 1 159.

До этого СМИ писали, что за 2023 год рекордное число россиян попросили политическое убежище в Южной Корее. Согласно данным местной пограничной службы, в 2023 году в Южной Корее было зарегистрировано 5 750 россиян, которые попросили в стране политическое убежище.

В октябре прошлого года сообщалось, что трое граждан России, сбежавших от мобилизации в Южную Корею в октябре 2022 года, больше года живут в аэропорту Инчхон, так как не могут получить убежище в стране.

Ранее Южная Корея и США провели учения с истребителями F-35.