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Новым премьер-министром Тувалу стал Фелети Тео

Парламент Тувалу избрал Фелети Тео главой правительства страны

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Kirsty Wigglesworth/Alastair Grant/AP

Фелети Тео стал новым главой правительства тихоокеанского островного государства Тувалу. Об этом со ссылкой на источники сообщает Radio New Zealand.

Парламент страны в полном составе проголосовал за кандидатуру Тео.

Ранее Фелети Тео занимал пост исполнительного директора Комиссии по рыболовству в Западной и Центральной частях Тихого океана. 26 января в ходе всеобщих выборов он стал депутатом парламента Тувалу.

Ожидается, что до конца этой недели Тео и сформированный им кабинет министров пройдут процедуру инаугурации и приступят к работе.

Ранее сообщалось, что конституция Тувалу закрепила, что страна будет существовать, даже если уйдет под воду.

Тувалу — тихоокеанское государство в Полинезии — имеет всего 12 тыс. человек населения и территорию в 25 квадратных километров. Страна расположена на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Местные власти не первый год говорят о том, что государство постепенно уходит под воду из-за глобального потепления и повышающегося уровня моря. Для сохранения страны осенью 2022 года в Тувалу решили создать ее цифровую версию, которую впоследствии загрузят в метавселенную.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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