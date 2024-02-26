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Нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе

Палата представителей Белоруссии избрана в полном составе в результате выборов

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Global Look Press

Нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе. Об этом сообщил глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко, слова которого передает ТАСС.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.

25 февраля Игорь Карпенко заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить примерять на себя роль мирового смотрящего и заняться внутренними проблемами. Так он прокомментировал заявление Госдепартамента США, который охарактеризовал выборы в Белоруссии как «фиктивные» и наполненные «атмосферой страха» без признаков демократии.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах вновь баллотироваться в президенты Белоруссии на выборах в 2025 году. Этот пост он занимает с 1994 года, его последнее переизбрание вызвало массовые протесты в стране. Сам себя Лукашенко назвал «уходящим президентом», однако счел отставку сейчас «равнозначной предательству». По его мнению, оппозиция за рубежом готовится «захватить клочок» Белоруссии и ввести в страну войска НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что глава Администрации Лукашенко избран депутатом парламента.

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