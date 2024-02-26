Глава Администрации Лукашенко избран депутатом парламента

Глава Администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко был избран депутатом нижней палаты парламента страны. Как пишет ТАСС, эту информацию озвучил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко на пресс-конференции, где он объявил результаты первого в истории Белоруссии единого дня голосования на парламентских и местных выборах, прошедшего 25 февраля.

Сергеенко, выдвинутый трудовым коллективом и не принадлежащий к какой-либо партии, баллотировался в Поставском избирательном округе в Витебской области. Согласно закону о статусе депутата Палаты представителей, депутаты нижней палаты выполняют свои обязанности на профессиональной основе. В случае, если депутат не согласен с этим и не перейдет на профессиональную работу в Палату представителей в течение трех месяцев, его полномочия прекращаются досрочно.

Сергеенко был назначен на должность главы администрации президента Белоруссии в декабре 2019 года.

До этого глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя обвинения со стороны США в фиктивности выборов в республике, заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить примерять на себя роль мирового смотрящего и заняться внутренними проблемам

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.