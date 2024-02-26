Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава Администрации Лукашенко избран депутатом парламента

Глава Администрации президента Белоруссии Сергеенко избран депутатом парламента

close
100%
Виктор Толочко/РИА Новости

Глава Администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко был избран депутатом нижней палаты парламента страны. Как пишет ТАСС, эту информацию озвучил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко на пресс-конференции, где он объявил результаты первого в истории Белоруссии единого дня голосования на парламентских и местных выборах, прошедшего 25 февраля.

Сергеенко, выдвинутый трудовым коллективом и не принадлежащий к какой-либо партии, баллотировался в Поставском избирательном округе в Витебской области. Согласно закону о статусе депутата Палаты представителей, депутаты нижней палаты выполняют свои обязанности на профессиональной основе. В случае, если депутат не согласен с этим и не перейдет на профессиональную работу в Палату представителей в течение трех месяцев, его полномочия прекращаются досрочно.

Сергеенко был назначен на должность главы администрации президента Белоруссии в декабре 2019 года.

До этого глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя обвинения со стороны США в фиктивности выборов в республике, заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить примерять на себя роль мирового смотрящего и заняться внутренними проблемам

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами