В Германии хотят признать партию «АдГ» экстремистской

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (BfV) рассматривает возможность признать правую партию «Альтернативу для Германии» («АдГ») экстремистской. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung (SZ).

По информации источника, решение по данному вопросу будет принято не раньше апреля. Партия может получить статус «безопасная экстремистская инициатива», из-за чего контроль за членами фракции может быть ужесточен.

В январе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявляла, что ФРГ может выйти из Евросоюза в случае победы АдГ на выборах. По словам политика, сначала ее партия попытается устранить «дефицит демократии» и полномочия Еврокомиссии посредством реформ, а если не выйдет, то прибегнет к крайней мере.

В конце января в Германии прошли многотысячные демонстрации. На акцию против правого экстремизма и партии «Альтернатива для Германии» в Дюссельдорфе вышли 100 тыс. человек.

Ранее в Германии ответили на призыв АдГ к выходу из Евросоюза.