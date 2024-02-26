Республика Сербская начала покупать российский газ за рубли

Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) начала платить за российский газ в рублях. Об этом рассказал президент республики Милорад Додик, слова которого передает газета «Известия».

«По какой цене Республика Сербская покупает газ в России? Я могу только отметить, что мы довольны этой ценой, и есть договоренности, которые уважаются с обеих сторон. Происходят ли расчеты в рублях? Да, мы начали проводить расчеты в рублях», — заявил Додик.

Он отметил, что Республика Сербская намерена и дальше наращивать импорт российского газа.

23 февраля Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от российского лидера Владимира Путина.

Владимир Путин 21 февраля поблагодарил Милорада Додика за поддержание связей с Россией.

До этого Додик заявил, что западные страны «буквально каждый день» пытаются уговорить его ввести санкции в отношении РФ.

Ранее Путин заявил о согласии России и Республики Сербской по ситуации в Боснии.