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Подозреваемый в госперевороте Болсонару анонсировал митинг на 700 тысяч человек

Экс-президент Болсонару заявил о митинге в Сан-Паулу в ответ на изъятие паспорта

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Pilar Olivares/Reuters

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару анонсировал большой митинг на 25 февраля на одной из главных магистралей Сан-Паулу, авеню Паулиста. Как сообщает CNN Brazil, он проводит политическую акцию на фоне расследования по делу о попытке государственного переворота.

«Жаир Болсонару проверяет свою политическую силу, собираясь провести большое мероприятие на авеню Паулиста в городе Сан-Паулу», — говорится в статье.

Отмечается, что мероприятие станет ответом политика на операцию полиции, проведенную восьмого февраля. Тогда у Болсонару был изъят паспорт, а также на него был наложен запрет покидать страну.

«Это будет мирный акт во имя нашего демократического верховенства закона, нашей свободы, нашей семьи», — указано в заявлении Болсонару по поводу акции.

По данным телеканала, митинг начнется с молитвы бывшей первой леди Мишель Болсонару. Сам экс-президент, как ожидается, выступит три раза в ходе мероприятия, причем каждое из его выступлений продлится около 10 минут.

На мероприятии также будет присутствовать мэр Сан-Паулу Рикардо Нуньес. По оценкам организаторов, митинг посетит около 700 тыс. человек.

Следствие подозревает бывшего главу государства в подготовке попытки переворота восьмого января 2023 года. Тогда, после победы Лулы да Силвы на президентских выборах, тысячи его сторонников вышли на улицы.

Ранее в Бразилии спрогнозировали скорый арест Болсонару.

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