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Израиль на время перестал продлевать визы сотрудникам гуманитарных миссий

Bloomberg: Израиль временно перестал продлевать визы работникам гуморганизаций

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Reuters

Власти Израиля временно прекратили продлевать визы и разрешения на работу работникам гуманитарных организаций, оказывающих помощь в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg.

»Израиль отказывает в визах группам помощи, работающим с палестинцами», — гласит заголовок статьи.

В материале поясняется, что этот запрет также распространился на сотрудников гуманитарных миссий, работающих также на Западном берегу реки Иордан. Нововведение затронет, в том числе, такие организации, как британские Amnesty International и Oxfam, швейцарская Care International и прочие.

Согласно информации агентства, за последние недели около 60% работников гуманитарных сообществ и фирм в Израиле столкнулись с трудностями при пролонгировании визовых документов.

В октябре Израиль прекратил выдавать визы сотрудникам Организации Объединенных Наций после слов генсека ООН Антониу Гутерриша о ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Нетаньяху решил продлить визы и гуманитарную помощь украинским беженцам в Израиле.

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