Белый дом: США верят, что Украина может одержать военную победу

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон считает, что военная победа Киева на поле боя на Украине возможно. Его слова приводит NBC News.

«Конечно, Украина может победить», — заявил он.

По его словам, Киев «может продвинуться дальше и вернуть территории». Он отметил, что это возможно при наличии у Киева «всех необходимых ресурсов».

Также Салливан заявил, что большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер Майк Джонсон выдвинет его на голосовании. До этого Салливан в ходе брифинга заявил, что у США нет заначки с деньгами для Украины. Он добавил, что в оставлении Авдеевки украинскими войсками виноват конгресс, который затягивает решение по выделению помощи Киеву.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.