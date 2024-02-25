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Стало известно о рекордном числе попросивших убежище в Южной Корее россиян

CNN: рекордное число россиян попросили убежище в Южной Корее

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Depositphotos

За 2023 год рекордное число россиян попросили политическое убежище в Южной Корее. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет иммиграционной службы страны.

Согласно данным местной пограничной службы, в 2023 году в Южной Корее было зарегистрировано 5 750 россиян, которые попросили в стране политическое убежище.

В октябре прошлого года сообщалось, что трое граждан России, сбежавших от мобилизации в Южную Корею в октябре 2022 года, больше года живут в аэропорту Инчхон, так как не могут получить убежище в стране. Авторы указывают, что граждане Российской Федерации просили предоставить им убежище, однако министерство юстиции Южной Кореи отклонило их просьбы, подчеркнув, что уклонение от военной службы не считается основанием для получения статуса беженца. Государственная комиссия по правам человека рекомендовала властям Южной Кореи улучшить условия проживания россиян.

Ранее двум проживавшим на Чукотке россиянам, которые после объявления мобилизации переплыли на лодке Берингов пролив и добрались до Аляски, разрешили остаться в США.

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