У США нет доказательств вмешательства России в президентские выборы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC заявил, что у администрации Джо Байдена нет доказательств намерений России вмешаться в американские президентские выборы.

«На данный момент я не могу говорить о доказательствах. Могу сказать, что, конечно же, имеются опасения», — сказал он.

Салливан добавил, что Белый дом продолжает сохранять бдительность, а также взаимодействует с членами конгресса от обеих партий, чтобы обеспечить национальную безопасность страны.

До этого президент Молдавии Майя Санду не исключила попыток вмешательства России в предстоящие осенью президентские выборы и призвала использовать накопленный опыт, чтобы не допустить этого.

Кроме этого, замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что существует риск российского вмешательства в предстоящие выборы в Румынии, что может изменить баланс сил в Европе.

Ранее ЦИК заявил, что не пригласит наблюдателей из недружественных стран на выборы президента РФ.