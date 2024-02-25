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Кадыров встретился с Патрушевым

Рамзан Кадыров встретился в Москве с Николаем Патрушевым

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что встретился в Москве с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

«Мы обсудили деятельность региональных правоохранительных органов и силовых ведомств, а также вопросы обеспечения общественной безопасности», — написал Кадыров.

Он отметил, что принятые Патрушевым решения способствовали установлению стабильности и безопасности в регионе. По его словам, Патрушев регулярно посещал Чечню.

Накануне Кадыров сообщил, что обсудил с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным на встрече в Москве социально-экономическое развитие республики. Глава Чеченской республики отметил, что ему удалось с премьером выявить направления, на которые необходимо сделать основной упор. По его словам, Мишустин выразил готовность оказать Чечне помощь в решении проблемных вопросов.

Ранее Кадыров опубликовал фото с Путиным.

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