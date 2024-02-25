Президент Украины Владимир Зеленский будет исполнять обязанности до инаугурации нового президента. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает «Новости.Live».

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») будет продолжать исполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента», — сообщил спикер Верховной рады.

До этого сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского в последние несколько недель «погружен в уныние», там царит «мрачная атмосфера». При этом, по данным издания, «почти все» чиновники из офиса президента Украины убеждены в скором получении финансирования со стороны США. Источник уточнил, что в данный момент вспомогательный орган при главе государства пытается подготовиться к эффективному распределению американских денег.

23 февраля президент Украины заявил, что в прошлом году западные страны принимали много решений о военной помощи его государству. Однако, по словам Зеленского, не все поставки техники и боеприпасов были осуществлены в срок и в обещанных объемах.

Ранее в министерстве обороны США раскрыли число уголовных дел, возбужденных в связи с нарушениями при оказании помощи Украине.