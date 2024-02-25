Украина призвала Германию делать больше для трудоустройства украинских беженцев

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал власти ФРГ прилагать больше усилий для трудоустройства украинских мигрантов. Он рассказал об этом в интервью немецкой газете NOZ.

«Нужно быть намного более гибкими», — считает сотрудник диппредставительства.

Например, если в банке хорошо говорят по-английски, то сразу должны помочь беженцам с Украины подать необходимые заявления, пояснил дипломат.

«Мы очень сильно заинтересованы, чтобы люди здесь работали и повышали свою квалификацию», — утверждает посол.

Дипломат пояснил, что в настоящее время при приеме граждан с украинским гражданством на работу в Германии их профессиональные навыки почти не учитываются. Например, украинцу, который раньше работал на посту главы банковского отделения предложили должность сортировщика товаров в сети супермаркетов, поделился примером Макеев.

В конце января статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир заявил, что в 2023 году в страну въехали почти 300 тысяч украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что законы Германии не позволяют выдавать украинцев для службы в ВСУ.