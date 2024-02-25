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Папа Римский заявил, что конца конфликту на Украине не видно

Папа Римский Франциск призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане призвал к поиску дипломатического решения конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера, 24 февраля мы с болью отметили вторую годовщину начала полномасштабной войны на Украине», — сказал понтифик.

По его словам, это невероятно долгий период, «в котором пока не видно конца».

Он отметил, что конфликт не только разрушает регион, но и «вызывает всемирную волну страха и ненависти».

22 февраля сообщалось, что папа Римский выступил с новой инициативой по урегулированию на Украине. Об этом заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском. По словам Севастьянова, понтифик предлагает подписать соглашения по урегулированию на Украине на гробнице апостола Петра в главном соборе Ватикана или на мощах апостола Павла, покоящихся в римской базилике Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, с тем, чтобы папа поставил под ними личную подпись и стал их гарантом. Сути соглашений Севастьянов не передал.

Ранее аудиенции у Папы Римского были отменены из-за его недомогания.

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