Лукашенко заявил, что «никто с ума не сходил» из-за заявлений Пашиняна об ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спокойно отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приостановке Ереваном членства в ОДКБ. Его слова приводит ТАСС.

«Мы реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему косвенно. Абсолютно спокойно, никто с ума не сходил», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что никто не выгоняет Ереван из блока, однако если он хочет покинуть Организацию, то без Армении она не рухнет. Лукашенко также напомнил, что «мы не получали никаких официальных заявлений о том, что из ОДКБ Армения выходит».

Белорусский лидер посоветовал Пашиняну «не терять то, что держишь в руках».

«Мне кажется, Никол просто поторопился и сделал эмоциональное заявление», — отметил Лукашенко.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью телеканалу France24, в ходе которого заявил о приостановке участия страны в работе Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, ОДКБ не выполнила свои обязательства по отношению к республике.

Ранее в Госдуме отреагировали на заморозку Арменией членства в ОДКБ.