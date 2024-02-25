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В ЕС обвинили Израиль в использовании голода как оружия в Газе

Боррель заявил, что Израиль использует голод как оружие в ходе операции в Газе

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Reuters

Израильские власти начали использовать голод как оружие в ходе операции на территории сектора Газа. Об этом в интервью для испанской газеты El País заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, еврейское государство непропорционально ответило на атаку со стороны движения ХАМАС и до основания разрушило палестинский анклав. В данный момент регион находится «в разгаре катастрофы», считает дипломат.

«ООН была вынуждена приостановить гуманитарную помощь: Израиль использует голод как оружие, а это противоречит международному праву», — подчеркнул Боррель.

Представитель регионального содружества добавил, что в реальности ХАМАС — это «идея». Поэтому бороться с этим движением надо с помощью другой идеи, пояснил глава внешнеполитической службы ЕС.

В то же время он назвал «неприемлемыми» планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительного будущего сектора Газа. Как сказал Боррель, сейчас на Ближнем Востоке «сеются семена ненависти» сразу для нескольких поколений израильтян и палестинцев.

23 февраля глава правительства Израиля представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа. В документе подчеркивалось, что солдаты еврейского государства намерены достигнуть всех целей и продолжить пользоваться «оперативной свободой» на территории палестинского анклава даже после завершения боевых действий.

Ранее в Палестине оценили предложение израильского правительства по послевоенному урегулированию в секторе Газа.

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