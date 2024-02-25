Победивший в Нидерландах Вилдерс пересмотрел позицию по помощи Украине

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс дал понять, что готов пересмотреть позицию в вопросе военной помощи Украине после того, как отказался от сопротивления поставкам оружия ВСУ. Об этом пишет Reuters.

«Сопротивление Вилдерса дальнейшей военной помощи было одним из нескольких камней преткновения, мешающих ему сформировать коалиционное правительство в течение трех месяцев после его победы на выборах, однако в соцсети Х он изменил свою позицию», — говорится в тексте.

Так, Вилдерс написал, что «Партия свободы» поддерживает Украину и «готова говорить о любых видах помощи».

Ранее Вилдерс заявил, что украинцы едут в Нидерланды не из-за боевых действий в их стране, а ради бесплатного жилья и ухода.

До этого Герт Вилдерс, лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой Партии свободы (PVV) выразил мнение, что Нидерланды не должны оказывать Украине военную помощь.

Ранее в Нидерландах обеспокоились возможным сокращением помощи Украине из-за победы Вилдерса.