В Запорожской области стартовало досрочное голосование на выборах

Досрочное голосование в рамках президентских выборов стартовало на территории Запорожской области. Об этом журналистам сообщила председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко, передает ТАСС.

По ее словам, первыми отдать свои голоса за кандидатов на пост президента РФ должны жители населенных пунктов в районе линии боевого соприкосновения. В том числе это касается самих военнослужащих, уточнил источник агентства.

«Избирательная комиссия Запорожской области оказывает организационную методическую помощь в проведении голосования для этой категории избирателей», — подчеркнула Катющенко.

Ожидается, что члены участковых избирательных комиссий (УИК) будут приходить на дом к жителям населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. С собой у них будут бюллетени и ящики для голосования. Кроме того, специалистам выдадут удостоверения.

При этом граждане должны будут показать свой паспорт. В соответствии с решением региональной избирательной комиссии, проголосовать можно по двум видам паспорта — российскому или украинскому.

Избирательные участки в Запорожской области откроются 17 марта. На всей территории РФ президентские выборы пройдут в период с 15 по 17 февраля текущего года.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова охарактеризовала кандидатов на пост президента страны.