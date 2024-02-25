Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области стартовало досрочное голосование на выборах

Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Запорожской области

close
100%
Таисия Воронцова/РИА Новости

Досрочное голосование в рамках президентских выборов стартовало на территории Запорожской области. Об этом журналистам сообщила председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко, передает ТАСС.

По ее словам, первыми отдать свои голоса за кандидатов на пост президента РФ должны жители населенных пунктов в районе линии боевого соприкосновения. В том числе это касается самих военнослужащих, уточнил источник агентства.

«Избирательная комиссия Запорожской области оказывает организационную методическую помощь в проведении голосования для этой категории избирателей», — подчеркнула Катющенко.

Ожидается, что члены участковых избирательных комиссий (УИК) будут приходить на дом к жителям населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. С собой у них будут бюллетени и ящики для голосования. Кроме того, специалистам выдадут удостоверения.

При этом граждане должны будут показать свой паспорт. В соответствии с решением региональной избирательной комиссии, проголосовать можно по двум видам паспорта — российскому или украинскому.

Избирательные участки в Запорожской области откроются 17 марта. На всей территории РФ президентские выборы пройдут в период с 15 по 17 февраля текущего года.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова охарактеризовала кандидатов на пост президента страны.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами