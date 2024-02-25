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В США заявили, что Байден послал Восточной Европе сигнал «сбавить тон»

AC: Байден послал Европе сигнал, поддержав кандидатуру Рютте на пост главы НАТО

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден поддержал кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, тем самым послав странам Восточной Европы сигнал о необходимости «сбавить тон». Об этом в своей статье написал старший редактор журнала American Conservative Сумантра Майтра.

Он отметил, что в «загадочных играх» внутри Североатлантического альянса даже «молчаливое одобрение» со стороны гегемона организации и ее крупнейшего донора имеет большое значение. В связи с этим автор публикации заявил о высоких шансах главы нидерландского правительства стать следующим руководителем НАТО после ухода Йенса Столтенберга.

При этом Майтра назвал Рютте «интересным персонажем», который придерживается жесткой экономии средств и близок к действующему президенту Франции. Более того, премьер-министр королевства регулярно говорит об автономии Европы.

«Но он понимает геополитику лучше, чем его американские коллеги, и он справедливо не видит угрозы того, что по голландским лугам в ближайшее время проедет русская танковая бригада», — добавил журналист.

Тем не менее он отметил, что считает маловероятным изменение расходов НАТО на оборону в случае назначения Рютте на пост генерального секретаря. Причина заключается в наличии у стран — членов организации разных интересов и восприятия возможных угроз, которые просто не позволят им достичь компромисса.

«Байден, несмотря на все ухудшающиеся когнитивные способности, сделал здесь интересный расчет, молчаливо поддержав в качестве лидера континента «старую» Европу, а не бывший коммунистический восток. Это демонстрация силы, сигнал востоку сбавить тон», — подчеркнул Майтра.

Автор материала предположил, что девизом Рютте на посту главы Североатлантического альянса может стать «стабильность». Иных принципов будут придерживаться глава правительства Эстонии Кая Каллас и вице-премьер Канады Христи Фриланд, которые в случае избрания «неизбежно приведут» организацию к еще большей конфронтации с РФ.

Ранее премьер-министр Нидерландов заявил о необходимости организовать переговоры между НАТО и РФ.

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