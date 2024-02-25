Премьер Британии призвал Запад быть смелее в вопросе конфискации активов России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что западные страны должны быть смелее в вопросе конфискации миллиардов замороженных российских активов. Своим мнением он поделился в колонке для газеты The Times, написанной к двухлетию с начала специальной военной операции на Украине.

«Это начинается с того, что мы забираем миллиарды в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправляем их Украине. А затем, вместе с G7, мы должны найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине», — написал Сунак.

Британский премьер также призвал союзников быть смелее в оказании военной помощи Киеву, в том числе в поставках дальнобойного оружия, беспилотников и снарядов, а также в санкциях.

24 февраля пресс-служба Европейского Совета сообщала, что лидеры «Группы семи» (G7, «Большая семерка») намерены заставить Россию возместить все убытки Украине, направив Киеву заблокированные финансовые активы страны.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский назвали изъятие замороженных активов России одним из приоритетов для союзников Киева.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявляла, что западным странам необходимо продолжить поиск «законных» путей конфискации российских активов за рубежом.

Ранее в Минфине США раскрыли варианты конфискации активов России.