Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Премьер Британии призвал Запад быть смелее в вопросе конфискации активов России

Премьер Британии Сунак призвал Запад быть смелее при конфискации активов РФ

close
100%
Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что западные страны должны быть смелее в вопросе конфискации миллиардов замороженных российских активов. Своим мнением он поделился в колонке для газеты The Times, написанной к двухлетию с начала специальной военной операции на Украине.

«Это начинается с того, что мы забираем миллиарды в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправляем их Украине. А затем, вместе с G7, мы должны найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине», — написал Сунак.

Британский премьер также призвал союзников быть смелее в оказании военной помощи Киеву, в том числе в поставках дальнобойного оружия, беспилотников и снарядов, а также в санкциях.

24 февраля пресс-служба Европейского Совета сообщала, что лидеры «Группы семи» (G7, «Большая семерка») намерены заставить Россию возместить все убытки Украине, направив Киеву заблокированные финансовые активы страны.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский назвали изъятие замороженных активов России одним из приоритетов для союзников Киева.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявляла, что западным странам необходимо продолжить поиск «законных» путей конфискации российских активов за рубежом.

Ранее в Минфине США раскрыли варианты конфискации активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами