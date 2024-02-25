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Милей пожелал Трампу победы на выборах в США

Глава Аргентины Милей назвал бывшего американского лидера великим президентом

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Natacha Pisarenko/AP

Президент Аргентины Хавьер Милей в разговоре с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил надежду, что он победит на выборах главы государства в США. Видеозапись их разговора Милей выложил в соцсети X, пишет ТАСС.

«Вы великий президент, и, надеюсь, вы победите. Надеюсь увидеть вас снова и уже в качестве президента», — сказал Милей Трампу.

Тем временем Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в Южной Каролине с рекордным результатом.

Единственным конкурентом в борьбе на республиканскую номинацию на проходящих в Южной Каролине праймериз является экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Она заявляла, что проход Трампа на выборы президента США приведет к победе демократов. По ее словам, Трамп как кандидат на выборах не сможет победить Байдена.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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