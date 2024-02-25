Хейли предрекла развал США

Граждане США чувствуют разочарование из-за того, что страна разваливается. Об этом заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает телеканал CNN.
Она подчеркнула, что видела «разочарование по всей стране» и разделяет его.
«Кажется, наша страна разваливается», — сказала Хейли.
Политик подчеркнула, что США точно не выдержит, если американцы «сделают неправильный выбор» на президентских выборах. Хейли обратила внимание, что с самого начала президентской кампании дала понять, что баллотируется на пост главы Белого дома, чтобы спасти страну.
До этого бывший постпред США при ООН сочла, что экс-президента Дональду Трампу не удастся победить нынешнего американского лидера Джо Байдена.
Накануне большинство американцев назвали Байдена слишком старым для второго срока.
Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.