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Хейли предрекла развал США

Экс-постпред США при ООН Хейли заявила о разочаровании американцев развалом США

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Evelyn Hockstein/Reuters

Граждане США чувствуют разочарование из-за того, что страна разваливается. Об этом заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает телеканал CNN.

Она подчеркнула, что видела «разочарование по всей стране» и разделяет его.

«Кажется, наша страна разваливается», — сказала Хейли.

Политик подчеркнула, что США точно не выдержит, если американцы «сделают неправильный выбор» на президентских выборах. Хейли обратила внимание, что с самого начала президентской кампании дала понять, что баллотируется на пост главы Белого дома, чтобы спасти страну.

До этого бывший постпред США при ООН сочла, что экс-президента Дональду Трампу не удастся победить нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Накануне большинство американцев назвали Байдена слишком старым для второго срока.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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