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Хейли заявила, что Трамп не сможет победить Байдена

Хейли заявила, что не выйдет из гонки, так как Трамп не сможет победить Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что экс-президента Дональду Трампу не удастся победить нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

Этими словами она объяснила свое желание до конца быть соперницей Трампа и вместо него пойти на выборы.

«Мы должны победить Джо Байдена в ноябре. Я не верю, что Дональд Трамп может победить Джо Байдена, он отдаляет людей ежедневно», — сказала она.

До этого Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина.

Дональд Трамп в своей предвыборной речи ранее заговорил о «возмездии» своим политическим оппонентам после победы. Он отметил, что сумеет «вернуть страну». По словам Трампа, для «тяжело работающих американцев» 5 ноября станет новым «днем освобождения».

Ранее Трамп отреагировал на слова Путина, что для РФ предпочтительнее Байден.

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