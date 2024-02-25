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Израиль анонсировал поездку делегации в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС

Kan: Израиль решил направить делегацию в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС

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Yousef Masoud/Global Look Press

Военный кабинет министров Израиля принял решение направить делегацию в Катар для продолжения переговоров по сделке, цель которой — освобождение в Газе заложников. Об этом сообщила радиостанция Kan.

В сообщении уточнили, что министры приняли решение после докладов переговорщиков и обсуждения итогов парижских консультаций с представителями США, Катара и Египта по продвижению сделки с радикальным движением ХАМАС.

Радиожурналисты рассказали, что в Доху отправится «делегация специалистов». В повестке дня переговоров — личности палестинских заключенных, которых планируется освобождению. Израильскую группу возглавлял директор разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа.

По данным радиостанции, в ночь на воскресенье, 25 февраля, кабмин Израиля уже начал обсуждение деталей сделки, согласованных на встрече в столице Франции.

До этого Kan передала, что условия сделки, которая обсуждается с палестинским радикальным движением ХАМАС, предполагают возвращение одного заложника из Газы в обмен на день паузы в боевых действиях и возможное освобождение из израильских тюрем 10 палестинских заключенных.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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